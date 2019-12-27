«Новая газета» обратилась в суд из-за обыска и допроса своей журналистки Юлии Полухиной

Жалоба на действия следователей подана в Тверской суд Москвы, — сообщил Интерфаксу пресс-секретарь издания Надежда Прусенкова. «Новая газета» требует признать обыск и допрос, проведенный без адвоката, незаконными. Юлия Полухина стала свидетелем по делу героев своих публикаций. Это так называемая ЧВК Е.Н.О.Т.
2019-12-27T16:30:00+03:00
2019-12-27T16:31:17+03:00
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16:30, 27 декабря 2019
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