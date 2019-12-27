Союз комитетов солдатских матерей просит Минобороны провести обследование сотрудника ФБК Руслана Шаведдинова

Глава организации Валентина Мельникова сказала «Эху Москвы», что судя по заключению, представленному ФБК, у Шаведдинова есть заболевание, с которым в армию не призывают. Валентина Мельникова планирует сегодня отправить обращение в Главную военную прокуратуру, чтобы была назначена проверка действий Главного военного комиссариата, поскольку отправка Руслана Шаведдинова в армию прошла с нарушениями.