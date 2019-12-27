Союз комитетов солдатских матерей просит Минобороны провести обследование сотрудника ФБК Руслана Шаведдинова

Глава организации Валентина Мельникова сказала «Эху Москвы», что судя по заключению, представленному ФБК, у Шаведдинова есть заболевание, с которым в армию не призывают. Валентина Мельникова планирует сегодня отправить обращение в Главную военную прокуратуру, чтобы была назначена проверка действий Главного военного комиссариата, поскольку отправка Руслана Шаведдинова в армию прошла с нарушениями.
2019-12-27T16:00:00+03:00
2019-12-27T16:05:57+03:00
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Эксклюзив Эха 16:00, 27 декабря 2019
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