Из полиции уволили сотрудницу, которая получила известность во время чемпионата мира по футболу

Сама она, как сообщается, полагает, что причиной отставки стало недовольство со стороны руководства.

Заместитель командира взвода в 1-м оперативном полку, или в конной полиции, Татьяна Зима была объявлена иностранными болельщиками в прошлом году самой красивой женщиной-полицейским в России. После этого стали приходить запросы на интервью от журналистов. Звали также на федеральные телеканалы. А в интернете стали появляться сообщества поклонников, в том числе зарубежные. Однако на днях стало известно, что Зима была вынуждена оставить службу. Причем, по некоторым данным, ее уволили без возможности восстановления. В качестве одной из причин, как пишет интернет-издание Znak.com, было объявлено, что раз она подписана в Instagram на политика Алексея Навального, то, значит, оппозиционер и органы не могут ей доверять. Впрочем, сама Зима считает, что причиной стала зависть со стороны официального представителя МВД Ирины Волк, через которую шли запросы журналистов. Помощник министра эту информацию пока не комментировала.

Весной Татьяне Зиме был объявлен выговор за шутливое сообщение о визите президента Владимира Путина. Тогда Зима назвала его «царем» и пошутила, что после приезда сотрудники отделения будут собирать новый асфальт обратно.