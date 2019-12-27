«Новая газета» обратилась в суд с жалобой на действия следователей в отношении корреспондента Юлии Полухиной

«Новая газета» обратилась в суд с жалобой на действия следователей в отношении специального корреспондента издания Юлии Полухиной. Об этом Интерфаксу сказал пресс-секретарь издания Надежда Прусенкова. По ее словам, «Новая газета» требует признать незаконным обыск, проведенный в доме Полухиной, а также допрос, на который не были допущены ее адвокаты.

Поводом для допроса стало расследование Полухиной, посвященное так называемой ЧВК Е.Н.О.Т, члены которой привлечены к уголовной ответственности, — считают в «Новой газете».