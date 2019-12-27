МВД предложило ввести уголовную ответственность за пропаганду наркотиков в интернете

В ведомстве считают, что существующего сейчас административного наказания недостаточно.

Министерство внутренних дел предлагает дополнить Уголовный кодекс новой статьей, которая предусматривает до двух лет лишения свободы за пропаганду употребления наркотиков в интернете. Минимальное наказание – штраф от 50 тысяч рублей. Официальный представитель ведомства Ирина Волк пояснила РИА Новости, что законопроект разработан по поручению президента Владимира Путина. Документ был опубликован на портале нормативных правовых актов. Сейчас за пропаганду наркотиков предусматривается только административная ответственность.

Также МВД предлагает дополнить уголовную статью о склонении к употреблению наркотиков. В нее будет добавлен пункт о склонении к запрещенным веществам через СМИ или интернет. Наказание – от пяти до 10 лет лишения свободы.

В случае принятия законопроекта изменения вступят в силу в декабре 2020 года.