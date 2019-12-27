Самым успешным российским бизнесменом десятилетия стал Леонид Михельсон – соответствующий список публикует сегодня журнал Форбс. Состояние Михельсона с 2010 года увеличилось более чем на 22 с половиной миллиарда долларов.

На втором месте Геннадий Тимченко, заработавший почти 21 миллиард. На третьем — Владимир Потанин, у которого стало больше на 13 с половиной миллиардов долларов.