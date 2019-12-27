Руководитель Департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров покинул свой пост по собственному желанию

Руководитель Департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Александр Егоров покинул свой пост по собственному желанию. Ранее ряд клубов выражал недовольство работой судей на матчах Чемпионата России.

РФС давал Егорову срок до декабря для решения проблем, связанных с судейскими скандалами