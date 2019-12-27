Следствие по делу Baring Vostok завершено

Стороны начали знакомиться с материалами. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на осведомленные источники. По словам одного из них, объем материалов дела превышает сто томов и на ознакомление с ними понадобится несколько месяцев

Напомню, — в рамках этого дела в качестве обвиняемого проходит основатель инвестиционного фонда Baring Vostok, американский бизнесмен Майкл Калви.