Союз комитетов солдатских матерей попросил Минобороны провести повторное обследование Руслана Шаведдинова

Союз комитетов солдатских матерей попросил Минобороны провести повторное обследование сотрудника ФБК Руслана Шаведдинова. Об этом «Эху Москвы» сказала глава организации Валентина Мельникова. По ее словам, судя по заключению, представленному ФБК у Шаведдинова есть заболевание, с которым в армию, безусловно, не призывают. «Мне вчера сотрудники ФБК смогли передать его документы. Там есть заключение врача о наличии у Шаведдинова заболевания, с которым в армию не призывают. Я направила обращение в адрес начальника главного медицинского управления Минобороны с просьбой направить Шаведдинова в госпиталь Северного флота или имени Бурденко для проведения обследования и военно-врачебной экспертизы», — рассказала В.Мельникова. Она также собирается обратиться в Главную военную прокуратуру с требованием проверки действий военного комиссариата, «поскольку процесс отправки Шаведдинова в войска прошел с нарушением всех мыслимых и немыслимых норм».

Шаведдинова насильно вывезли из своей квартиры 23 декабря и доставили в военную часть на Новую Землю. В Минобороны утверждают, что таким способом его призвали в армию.