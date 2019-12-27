Давно обсуждаемый гостиничный комплекс для «Газпрома» могут начать строить под Петербургом уже в следующем году

Давно обсуждаемый гостиничный комплекс с яхт-клубом для «Газпрома» могут начать строить под Петербургом уже в следующем году. Цена строительства огромна, а возможный подрядчик — загадочный.

Проект может стоить 27 млрд рублей. Об этом пишет издание «Фонтанка ру». Журналисты пишут, что за строительство возьмется давний подрядчик управделами президента, предпринимательница Ася Борисова. Она прошла трудовой путь от поварихи и строек БАМа, до антикварного бизнеса и крупных госстроек. Так вышло, что судьба сводила ее с известными криминальными авторитетами 90-х годов прошлого века. На счету Борисовой несколько отремонтированных президентских резиденций и здание Сената и Синода. Журналисты отмечают, что по традиции все знаковые проекты «Газпрома» отдают подрядчикам не по открытой процедуре, а по прямому распоряжению руководителя госкомпании Алексея Миллера. О планах «Газпрома» построить СПА, гостиничный комплекс, яхт-клуб в Стрельне было известно еще пять лет назад. Земля там сейчас принадлежит государству и находится в аренде. Ранее она принадлежала «Кировскому заводу». Журналисты подозревают, что арендатель связан с «Газпромом».

Предпринимательца Ася Борисова не стала комментировать журналистам эту тему.