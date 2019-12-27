Жителя Омска нашли убитым после жалобы на подброшенные наркотики

Дмитрия Федорова мог сбить поезд, но, по некоторым данным, речь идет об инсценировке гибели.

Сотрудники полиции обнаружили обезглавленное тело Дмитрия Федорова рядом с железнодорожными путями, однако, по мнению депутата омского горсовета Дмитрия Петренко, о несчастном случае говорить рано. В своем телеграм-канале местный парламентарий написал, что на теле погибшего оказались ровные повреждения, а на месте происшествия не было крови. Кроме того, Петренко назвал подозрительным поведение полицейских, которые обнаружили тело, пишет портал «Тайга.инфо».

Незадолго до гибели Федорова задержали сотрудники Росгвардии по подозрению в распространении наркотиков. 18 декабря он выложил на своей странице «ВКонтакте» видеоролик с объяснениями – по словам молодого человека, несколько свертков с неизвестным веществом ему подкинули при обыске прямо на улице. Федоров погиб незадолго до встречи со своим адвокатом, и, по мнению депутата Петренко, ему помогли свести счеты с жизнью.

По словам Дмитрия Петренко, при обыске квартиры Федорова были допущены нарушения – при проведении процедуры подозреваемый находился в отделе полиции.