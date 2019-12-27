Программа космических пусков в России в 2019 году выполнена чуть больше чем на 50%

Об этом заявил вице-премьер Юрий Борисов. По его словам, среди успехов отрасли можно назвать только одно: в этом году не было ни одной аварийной ситуации.

Вице-премьер также посетовал на то, что работы по развитию российской военной спутниковой группировки сорваны.