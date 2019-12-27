Стала известна дата прощания с Галиной Волчек – оно состоится в воскресенье на основной сцене «Современника»

Художественного руководителя театра похоронят на Новодевичьем кладбище рядом с могилой Марка Захарова.

Галина Волчек скончалась накануне в возрасте 86 лет. О смерти сообщили в «Современнике». В театре ее уход из жизни назвали «страшным, невосполнимым горем». Ее «по праву называли «мамой», после кончины Волчек коллектив будто «осиротел». Свои соболезнования выразили деятели культуры и политики. Мэр Москвы Сергей Собянин назвал уход из жизни Волчек «невосполнимой утратой». Премьер-министр Дмитрий Медведев сказал, что для зрителя «Современник» под ее руководством стал символом настоящей творческой свободы. Соболезнования выразил также президент Владимир Путин. Актриса театра и кино Чулпан Хаматова рассказала Эху, что Галина Волчек была прекрасным наставником и другом.

Галина Волчек – актриса, режиссер, педагог, одна из основателей «Современника». Она возглавила театра в 1972 году. Должность художественного руководителя Волчек занимала последние 30 лет.

Незадолго до кончины Галину Волчек госпитализировали в Боткинскую больницу с воспалением легких. В среду стало известно, что ее состояние резко ухудшилось.

Ранее стало известно, что власти Москвы готовы поддержать инициативу об установке памятника Галине Волчек, если таковая появится.