Парламент Черногории принял закон о «Свободе вероисповедания», который ранее вызвал массовые протесты в этой стране

Главная идея этого закона — потребовать от религиозных организаций доказательств права на владение недвижимостью и землями. В Сербской православной церкви это называют попыткой отобрать у них всё в пользу государства. Как отмечает телерадиокомпания RTCG, речь идёт о порядка шестистах средневековых церквях и монастырях.

Президент страны Мило Джуканович объяснил необходимость принятия закона — попыткой избавиться от диктата сербской религиозной организации и обеспечить возможность развития разных религий в Черногории. Как пишет New York Times, он ранее обвинил церковь в продвижении сербской политики на территории Черногории.

Против проголосовали депутаты от оппозиции, сообщает портал Vijesti — они даже пытались сорвать голосование и распылили слезоточивый газ. Два десятка парламентариев задержали и отстранили от участия в работе Скупщины. Телеканал Aljazeera называет происходившее — сценами хаоса в здании парламента. Но оппозицию поддержали протестующие на улицах в Подгорице, Будве и других городах. Как отмечает телеканал, порядка 30 процентов населения страны идентифицируют себя как «сербы» и выступают против закона. И готовы, цитата — «Умереть за свою церковь».

Власти Черногории пообещали навести порядок на улицах своих городов до конца этой недели.