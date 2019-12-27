Россия оспорит в международном арбитраже решение ВАДА отстранить наших спортсменов от участия в Олимпийских Играх и Чемпионатах мира под национальным флагом на 4 года. Сегодня глава РУСАДА Юрий Ганус официально сообщил о том, что отправил пакет документов в ВАДА.

Ганус, равно как и новое руководство РУСАДА, считают санкции против Росси обоснованными, а виновными в кризисе российских чиновников, спортивных и не только. Не выполнить решение общего собрания РУСАДА Ганус не мог, но высказать особое мнение счел нужным.

Его позиция выражена в письме, которое приложено к пакету документов, официально направленных в ВАДА. Теперь агентство передаст дело в КАС, но пока неизвестно, когда могут пройти слушания. С учетом всех формальностей до Игр в Токио арбитраж может не успеть и тогда сборная России выступит на Олимпиаде под национальным флагом, однако в этом случае срок дисквалификации затронет следующие игры, которые пройдут в Париже в 2024 году.



Интересы России на слушаниях будут представлять швейцарская адвокатская контора, которая добилась решения в пользу наших спортсменов в 2018 году.