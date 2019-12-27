Москва потратила на празднование Нового года свыше миллиарда 700 миллионов рублей

Об этом сообщает РБК на данные сайта госзакупок. Издание отмечает, что почти 825 миллионов из этой суммы городские парки потратят на работу катков. Траты на оформление превысят полмиллиарда.

Что думают горожане по поводу расходования этих сумм на подготовку к Новому году сегодня на улицах Москвы выяснил корреспондент «Эха».

У людей было очень разное отношение к тратам городских властей на Новый год. Как правило, после вопроса об этом люди останавливались, оглядывались и отмечали, что результат работы чиновников, конечно, бросается в глаза. Правда, студент Олег сказал, что лучше бы он этого не видел.

Также внешним видом украшений недовольна пенсионерка Ольга. Она объясняет это тем, что выделенные деньги по большей части разворовывают.

Охранник Павел тоже считает, что вряд ли все деньги ушли куда нужно, но относится к этому спокойно.

Противоположно другого мнения придерживается пенсионерка Евгения. Она утверждает, что для праздника хватило бы просто поставить красивую ёлку, а в условиях, когда у многих людей серьезные проблемы, такие траты аморальны.

При этом, многие люди посчитали столичные траты на Новый год оправданными. Как правило это были прохожие с детьми, которые почему-то отказывались говорить под запись. Они отмечали, что различные украшения и горки создают атмосферу праздника и это определенно стоит того.

Между тем, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сегодня сказал, что расходы московских властей на предновогоднее украшение города полностью соответствуют доходам столицы.

Отмечу, что подрядчики во многих случаях оказались скрыты.