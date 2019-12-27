Минкульт, по некоторым данным, предложил директору Института искусствознания Наталье Сиповской уйти со своего поста

Об этом сегодня сообщил сайт АртГид. Там отмечалось, что сегодня в институте организовали чрезвычайное общее собрание коллектива.

На этом собрании сотрудники выступили против отставки директора, Они приняли обращение к министру культуры с требованием оставить главу учреждения на своем посту. Об этом сказала ученый секретарь института Ольга Пашина.

Между тем, в Минкульте агентству ТАСС сегодня сказали, что не подтверждают информацию об увольнении директора института. Там добавили, что в учреждении вероятно рано начали отмечать Новый год.