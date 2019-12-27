В результате катастрофы пассажирского самолета в Казахстане погибли 12 человек

Воздушное судно потеряло высоту при вылете из аэропорта Алма-Аты.

Сразу после вылета из аэропорта сегодня утром лайнер Fokker-100 авиакомпании Bek Air потерял высоту, пробил бетонное заграждение и столкнулся с пустым двухэтажным строением. Пилот самолета, направлявшегося в Нур-Султан, даже не успел подать сигнал бедствия. Взрыва и возгорания не произошло, благодаря этому число жертв оказалось не таким большим, как могло быть. На борту находились пять членов экипажа и 93 пассажира. Погибли 12 человек, включая командира воздушного судна. Почти 50 пострадавших госпитализированы.

Телеграм-каналу Mash удалось связаться в Гульнарой Кошеновой — пассажиркой разбившегося самолета в Казахстане. Она рассказала о панике на борту.

Сейчас спасательная операция в районе аэропорта уже завершена. Об этом рассказал в эфире телеканала РБК очевидец событий, блогер Денис Кривошеев.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил субботу днем траура по погибшим в катастрофе.

По данным местных СМИ, три года назад в аэропорту столицы Казахстана совершил аварийную посадку самолет этой же модели.

В качестве основных версий рассматриваются ошибка пилота и техническая неисправность. Об этом рассказал заместитель премьер-министра Казахстана Роман Скляр.

Скляр добавил, что семьи погибших и пострадавшие получат компенсацию. Суммы будут названы позже.