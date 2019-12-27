Народную артистку СССР, художественного руководителя театра «Современник» Галину Волчек похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве, рядом с могилой режиссера Марка Захарова. Об этом ТАСС сообщил источник в мэрии.

Похороны состоятся 29 декабря. Проститься с Галиной Волчек можно будет с 10 до 13 часов на основной сцене «Современника».