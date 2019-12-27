Z Архив новостей новости
5 0 6 0
13:32, 27 декабря 2019

Галину Волчек похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве

Народную артистку СССР, художественного руководителя театра «Современник» Галину Волчек похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве, рядом с могилой режиссера Марка Захарова. Об этом ТАСС сообщил источник в мэрии.
Похороны состоятся 29 декабря. Проститься с Галиной Волчек можно будет с 10 до 13 часов на основной сцене «Современника».



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Рейтинг самых цитируемых российских журналистов за 2019 год На первом месте главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов…

5 98 6 16446 20.12
Kрейтинги, общество, события, журналисты
Блоги

Владимир Путин: Фашистская Германия напала 1 сентября 1939 года на Польшу, а 22 июня – на Советский Союз, — это факт «Складывается впечатление, что в сегодняшней Европе это сознательно замалчивают, пытаясь переложить вину, в том числе за развязывание Второй мировой войны с нацистов на коммунистов»..

5 390 6 44207 20.12
Kобщество, политика, история, путин, снг, события
Блоги

Тина Канделаки телеведущая, продюсер

Попробуйте встать на место жертв сталинского режима Лет десять или двадцать спустя вы узнаете, что их просто расстреляли после зверских пыток или сослали в один из сотни лагерей. Да, теперь ваши родители официально реабилитированы, но кто вернет им и вам годы унижений и страданий?..

5 86 6 10969 25.12
Kобщество, политика, история, мнения
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

Три с половиной года колонии — за «испуг» опричников? Самариддин Раджабов невиновен, как и другие «узники московского протеста». Он должен быть оправдан. А наказаны — те, кто его преследует…

5 96 6 12400 23.12
Kполитика, власть, общество, мнения
Интервью Персонально ваш

Георгий Сатаров гость: Георгий Сатаров президент фонда «Индем»

Никакая Конституция не может защитить людей, если люди не защищают Конституцию, когда ее пытаются поганить…

5 40 6 10382 20.12
#слушать 43:58 8читать ;смотреть $скачать 10.1 МБ
Kполитика, общество, власть, мнения, видео, передачи
Блоги

Тамара Эйдельман заслуженный учитель РФ, историк

Тираны в мировой истории С какими бы благими намерениями тираны ни приходили к власти, очень быстро они приходят к выводу, что для благополучия страны необходима безопасность правителя, а значит, надо уничтожить всех врагов, поставить на колени всех сомневающихся…

5 92 6 12202 21.12
Kполитика, история, общество, мнения
Блоги

+ Владимир Путин назвал сволочью и антисемитской свиньей посла Польши в нацистской Германии Владимир Путин назвал сволочью и антисемитской свиньей посла Польши в нацистской Германии Так президент России охарактеризовал человека, обещавшего памятник Гитлеру за высылку евреев в Африку…

5 280 6 37600 24.12
8читать ;смотреть
Kобщество, видео, путин, события
Блоги

Алексей Мельников публицист

Тогда не отмечайте 9 мая Интересная трактовка памяти от российского МИДа. Тогда, если так желается «перелистнуть», то следует начать «листать» с себя. Либо всем можно, либо всем не стоит…

5 71 6 9611 24.12
Kистория, власть, политика, события
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Скоро потребуют немедленно прекратить дышать Американская идеология жизни взаймы не выдержала мировой конкуренции, что регулярно подтверждает Минфин США, выписывая новый «ордер на экономический арест»...

5 505 6 68504 21.12
Kсша, газ, политика, мнения
Блоги

Карина Орлова журналист

+ Энтони Скарамуччи уверяет, что 45-й президент США снимется с выборов Энтони Скарамуччи уверяет, что 45-й президент США снимется с выборов Муч, как недавний инсайдер, действительно что-то знает или несет брехню? Обсудим…

5 219 6 37523 23.12
8читать ;смотреть
Kтрамп, сша, политика, видео, мнения
Блоги

СерпомПо Telegram-канал

Крутите дырки Своим — всё. Врагам — закон. Кому-то дырки под ордена. Кому-то дырки от пуль. А всем россиянам — большая дырка от бублика…

5 152 6 83028 20.12
Kполитика, власть, общество, мнения
Блоги

+ Александр Емельяненко принял вызов Рамзана Кадырова провести совместный бой Александр Емельяненко принял вызов Рамзана Кадырова провести совместный бой Право выбора правил и места проведения поединка боец смешанных единоборств оставил за главой Чечни…

5 32 6 6026 09:04
8читать ;смотреть
Kполитика, кадыров, общество, события
Блоги

Заявление журналистки «Базы» Анны Никитиной Далее этот сотрудник без достаточных на то оснований применил в отношении меня грубую физическую силу…

5 168 6 32976 23.12
Kрасследования, фсб, журналистика, сми, журналисты, мнения
Блоги

«Палкой снизу, бей!»: на Урале спецназ ФСИН выступил перед школьниками На церемонии посвящения детей в кадеты спецназ продемонстрировал школьникам несколько приёмов сдерживания толпы…

5 154 6 30625 23.12
Kшколы, образование, спецслужбы, видео, события
Блоги

Кирилл Рогов политический обозреватель

Версаль и Мюнхен: что хотел сказать Путин Основная идея Путина состоит в отрицании права Запада под видом «международного права» определять, где проходят границы «волевого» государства, несущего свой исторический и национальный опыт…

5 262 6 54422 25.12
Kполитика, история, общество, мнения
Блоги

Лев Шлосберг депутат Псковского областного Собрания, член политкомитета партии «Яблоко»

Родина и Руслан Спецоперация против Шаведдинова – это прямая месть тех, чьи аферы ФБК расследовал. Но везде живут люди и не все они звери. Надеюсь, что Руслан выживет на Новой земле и останется там собой. Там будет очень тяжело…

5 34 6 7309 24.12
Kобщество, правосудие, мнения

Популярное за неделю

Новости

В Фонде борьбы с коррупцией проходит обыск Сотрудники фонда рассказали, что не открыли силовикам, после чего те стали пилить дверь…

5 77 6 48481
Интервью Интервью

Александр Лукашенко гость: Александр Лукашенко президент Республики Беларусь

3198993
Если Россия попробует нарушить наш суверенитет — этого уже Запад и НАТО не перенесет, потому что они сочтут это за угрозу им…
Читать и слушать целиком

5 222 6 152356 24.12
#слушать 01:51:41 8читать ;смотреть $скачать 25.6 МБ
Голосование

3198153
«Процессы литературных прототипов».
Выбираем процесс для программы «Не так!»

5 25 6 7494 22.12
Блоги

Вадим Радионов журналист латвийской радиостанции BALTKOM

«Федермессер, Хаматова, Доктор Лиза»: Интервью Белковского о мафии благотворителей Он убежден, что польза от благотворительности тоже есть, но не следует канонизировать людей, которые им занимаются…

5 143 6 166799 22.12
Kблаготворительность, помощь, события
Блоги

Григорий Явлинский политик, основатель партии «Яблоко»

+ Сколько стоит Крымский мост? Сколько стоит Крымский мост? Непомерно высокая стоимость моста через Керченский пролив — только малая доля той цены, которую наша страна платит за авантюру с аннексией Крыма. И дело не в сомнительных официальных цифрах, процентах доли бюджета или ВВП…

5 171 6 141302 25.12
8читать ;смотреть
Kобщество, крым, строительство, рф, политика, видео, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8228210
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист, учитель

6 4308759

Сегодня в эфире