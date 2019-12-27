Спортивный арбитражный суд может ужесточить санкции в отношении российского спорта

Об этом журналистам заявил гендиректор Российского антидопингового агентства Юрий Ганус.

Накануне РусАда отправило уведомление о несогласии с наложенными санкциями. Теперь Всемирное антидопинговое агентство подаст уведомление о споре в Спортивный арбитражный суд.

9-го декабря решением ВАДА Российское антидопинговое агентство было лишено статуса соответствия, в результате чего страна на четыре года лишилась права проводить крупнейшие соревнования, а спортсмены не смогут выступать на чемпионатах мира, олимпийских и паралимпийских играх под национальным флагом. .