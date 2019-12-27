По последним данным, 12 человек погибли в результате крушения самолета авиакомпании БекЭйр возле аэропорта Алма-Аты. 18 человек находятся в тяжелом состоянии. Об этом заявил вице-премьер Казахстана Роман Скляр

Самолет Фоккер-100, выполнявший рейс из Алма-Аты в Нур-Султан, упал во время взлета. На борту находились 93 пассажира и пять членов экипажа.