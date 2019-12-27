Расходы на украшение Москвы к Новому году в 1,5 млрд рублей соответствуют доходу столицы – Песков

Расходы на украшение Москвы к Новому году в 1,5 млрд рублей соответствуют доходу столицы. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента радиостанции «Эхо Москвы», уместны ли такие траты.

По словам Пескова, это нормально, «если брать пропорцию к тому, сколько Москва зарабатывает в результате весьма успешной проводимой политики по развитию малого и среднего бизнеса, инфраструктуры, строительного сектора, экономики в целом».

«Москва абсолютно не потеряла в доходах, а наоборот увеличила их после того, как из Москвы ушли крупные налогоплательщики — такие, как Газпром, Газпромнефть. Поэтому субъект очень много зарабатывает, действительно богатый», — подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.