Россия и Украина договорились обнулить взаимные претензии по газу

Судебное разбирательство между «Газпромом» и «Нафтогазом» длилось несколько лет.

Москва и Киев пришли к компромиссу, сказал в интервью одному из федеральных телеканалов глава Минэнерго Александр Новак. По его словам, Украина откажется от ареста российского имущества за рубежом на основании судебных исков. Такая схема, пояснил министр, выгодна «Газпрому», даже несмотря на выплату почти 3 миллиардов долларов. Новак согласился с тем, что эта сумма не кажется существенной на фоне разбирательств в суде, которые могли бы продлится еще многие годы – у обеих сторон есть, цитата, «целый клубок взаимных претензий». Глава Минэнерго также отметил, что соглашение о транзите газа в Европу, достигнутое ранее, менять не будут. Его условия выгодны и «Газпрому» и «Нафтогазу». Соответствующий контракт на пять лет Москва и Киев согласовали неделю назад. Россия также согласилась выплатить компенсацию, которую назначил Стокгольмский арбитраж в пользу украинской компании. По этому соглашению стороны отказываются от новых претензий и отзывают иски, по которым еще нет решения.

Ранее Москва называла одним из условий заключения нового договора по транзиту – отказ Киева от требования выплатить компенсацию. Из-за строительства «Северного потока-2» Россия также настаивала на том, чтобы новый контракт был заключен на 1 год.