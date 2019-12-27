Ошибка пилотов и техническая неисправность рассматриваются в качестве основных версий после авиакатастрофы в Алма-Ате. Об этом сообщил заместитель премьер-министр Казахстана Роман Скляр.

Вице-премьер добавил, что семьи погибших и пострадавшие получат компенсацию.

По последним данным, в результате крушения самолета авиакомпании БекЭйр погибли 12 человек, 49 госпитализированы. Причины авиакатастрофы пока неизвестны. Согласно предварительной версии самолет Фоккер-100, вылетевший из Алма-Аты в Нур-Султан, потерял высоту, пробил бетонное ограждение и врезался в строящийся жилой дом.