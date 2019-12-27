Интернет-издание Baza назвало теракт причиной взрыва в Магнитогорске год назад

Между тем, власти продолжают утверждать, что в одной из квартир взорвался бытовой газ.

Baza в своем телеграм-канале анонсировала фильм-расследование о случившемся в Магниторске. По словам журналистов, он выйдет сегодня и должен «снять все вопросы» о том, что произошло в этом городе 31 декабря 2018 года. Сотрудники издания нашли владельцев взорвавшейся квартиры, а также поговорили с местными газовщиками и обнаружили некие документы, которые, по словам журналистов, не оставляют сомнений в том, что это был теракт.

В Кремле, между тем, продолжают утверждать, что причиной трагедии стал взрыв газа. Остальные версии – просто неподтвержденные слухи, заявил сегодня «Эху» пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Жертвами трагедии в Магнитогорске стали 39 человек. Ответственность за взрыв взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство», но в Следственном комитете призвали не доверять этому заявлению.

В результате взрыва обрушился один из подъездов дома в Магнитогорске. Седьмой и восьмой подъезды позднее были полностью демонтированы.