Кремль солидарен с экспертами по поводу того, что причиной трагедии в Магнитогорске был взрыв газа

Кремль солидарен с экспертами по поводу того, что причиной трагедии в Магнитогорске год назад был взрыв газа, а не теракт. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента радиостанции «Эхо Москвы».

«В Кремле оценивают точно так же, как сразу эксперты вынесли вердикт. Экспертная информация свидетельствует о том, что подобные слухи (про теракт – ЭМ) являются только слухами и не соответствуют действительности. Причиной этой трагедии стал взрыв газа, здесь нет каких-то новых элементов и даже темы для обсуждения», — подчеркнул Песков.