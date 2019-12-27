Единственным достижением в ракетно-космической отрасли в РФ в этом году стала безаварийность пусков, — Юрий Борисов

Единственным достижением в ракетно-космической отрасли в России в этом году стала безаварийность пусков, — сказал вице-премьер Юрий Борисов. Он считает это плюсом, — передает агентство Интерфакс. Борисов добавил, что не состоялась почти половина запланированных на этот год запусков.