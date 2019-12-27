Единственным достижением в ракетно-космической отрасли в РФ в этом году стала безаварийность пусков, — Юрий Борисов

Единственным достижением в ракетно-космической отрасли в России в этом году стала безаварийность пусков, — сказал вице-премьер Юрий Борисов. Он считает это плюсом, — передает агентство Интерфакс. Борисов добавил, что не состоялась почти половина запланированных на этот год запусков.
2019-12-27T12:32:00+03:00
2019-12-27T12:34:37+03:00
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12:32, 27 декабря 2019
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