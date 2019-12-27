Самолет «Иракских авиалиний», летевший из Багдада в Минск, экстренно приземлился в Ростове-на-Дону. Пресс-служба аэропорта Платов сообщила, что причины технические. Источник агентства ТАСС рассказал, что у лайнера отказал автопилот.