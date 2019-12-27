Самолет «Иракских авиалиний», летевший из Багдада в Минск, экстренно приземлился в Ростове-на-Дону. Пресс-служба аэропорта Платов сообщила, что причины технические. Источник агентства ТАСС рассказал, что у лайнера отказал автопилот.
2019-12-27T12:31:00+03:00
2019-12-27T12:33:50+03:00
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12:31, 27 декабря 2019
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