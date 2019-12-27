В Кремле считают нормальными расходы в объеме более полутора миллиардов рублей на празднование нового года в Москве. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что это соответствует доходам столицы.

О том, во сколько в этом году городу обходится празднование нового года, со ссылкой на данные госзакупок сегодня подсчитало РБК.