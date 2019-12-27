Интернет-издание «База» накануне годовщины взрыва в Магнитогорске пришло к выводу, что это был теракт

Журналисты анонсировали фильм-расследование, который собираются представить сегодня. Они сообщают, что поговорили с магнитогорскими газовщиками и нашли документы, подтверждающие версию теракта.

Между тем, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сегодня назвал сообщения о версии теракта слухами. Он подчеркнул, что причиной трагедии в Магнитогорске стал взрыв газа.

Согласно официальной версии, 31-го декабря прошлого года из-за взрыва бытового газа в жилом 10-этажном доме обрушился подъезд, погибли 39 человек.