Кубок России по волейболу выиграли команды из Казани

Казанский Зенит выиграл сперва у бывшего, а затем и у нынешнего клуба главного тренера сборной России Томаса Самельвуо. После сенсационной победы в чемпионате России весной этого года Томас перебрался из Кузбасса в питерский Зенит. Кемеровчане без него уступили казанскому клубу в полуфинале. Отсутствовал в составе кемеровской команды и основной нападающий сборной России Виктор Полетаев, а без него Кузбасс выглядел потерянным. Питерский Зенит тоже не нашел аргументов в матче с казанцами. Казань победила 3-1 и завоевала кубок России в 6 раз подряд. В женском финале встретились два Динамо – московское и опять таки казанское. Москвички тоже лишились своего лидера – Натальи Гончаровой и потеря стала для них фатальной. Счет был таким же, как и в мужском финале. Проигравшие сумели взять только одну партию.

Казанское Динамо стало обладателем Кубка России в пятый раз.