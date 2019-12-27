ФБК устроил аукцион после обысков в офисе – был продан рисунок, который оставил один из спецназовцев

Фонд борьбы с коррупцией устроил аукцион после обысков в офисе – был продан рисунок, который оставил один из спецназовцев.

50 тысяч рублей заплатил за рисунок некий Алексей Беляев, выигравший торги. Фотографию единственного лота выложили сотрудники ФБК – это изображение спецназовца в полном обмундировании, выполненное черным маркером на бумажном конверте формата А4. Сверху надпись: «С Новым годом!». Этот рисунок, как отмечается, на магнитной доске офиса Фонда борьбы с коррупцией оставил один из силовиков, принимавших участие в обысках. Его решили назвать «Порыв чувств», как отметил соратник Алексея Навального Леонид Волков, цитата, «потому что лирические чувства доступны всем». Выставить рисунок на Facebook-аукцион в ФБК решили, чтобы частично возместить ущерб, нанесенный в ходе следственных действий. По словам Волкова, на вырученные средства можно купить пару ноутбуков. Силовики, которые вломились в офис организации накануне, вынесли всю технику — 17 ноутбуков, принтеры, все серверы, коммутаторы, камеры, свет и даже удлинители, а также маленькую музыкальную колонку, принадлежащую Навальному. Он в своем Twitter написал, что есть ощущение, будто силовики пришли за новогодними подарками.

Обыски прошли в рамках дела, заведенного из-за отказа ФБК удалять фильм «Он вам не Димон». Он посвящен коррупционным схемам, связанным с премьер-министром Дмитрием Медведевым.