В районе Алма-Аты на месте крушения самолета авиакомпании Bek Air нашли бортовые самописцы. Об этом сообщил заместитель премьер-министра Казахстана Роман Скляр. Он привел последние данные, согласно которым в результате крушения самолета погибли 12 человек, госпитализированы 49.

При взлете сегодня утром самолет «Фоккер-100» потерял высоту и врезался в строящийся жилой дом.