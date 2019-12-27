РУСАДА направила в ВАДА официальное письмо о несогласии с санкциями в отношении России. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на генерального директора Российского антидопингового агентства Юрия Гануса.

В начале декабря исполком ВАДА отстранил Россию от крупных международных соревнований на 4 года.