В Москве неизвестный украл почти 10,5 миллионов рублей из офиса в бизнес-центре на северо-востоке Москвы

Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу столичного управления МВД. Согласно этим данным, деньги украли из офиса на улице Шереметьевская в районе Марьина Роща. Заявление в полицию написал предприниматель. По его версии, преступник проник в кабинет, подобрал коды к сейфу и унес деньги.
2019-12-27T11:33:00+03:00
2019-12-27T11:35:49+03:00
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11:33, 27 декабря 2019
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