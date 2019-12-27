Дмитрий Медведев выразил соболезнования в связи со смертью художественного руководителя «Современника» Галины Волчек

Премьер Дмитрий Медведев выразил соболезнования в связи со смертью художественного руководителя театра «Современник» Галины Волчек. Глава правительства написал на своей странице в Фейсбуке, что она была уникальным режиссером и талантливой актрисой.

Соболезнования выражают и многие артисты. Певица Алла Пугачева на своей странице в Инстаграме написала, что с уходом Волчек очень трудно смириться. Актриса театра и кино Чулпан Хаматова в интервью «Эху» отметила, что Галина Волчек была прекрасным наставником и другом.

Галина Волчек скончалась накануне на 87-м году жизни. Как ожидается, в воскресенье ее похоронят на Новодевичьем кладбище. На этот же день назначено прощание в театре «Современник».