Сегодня, в день памяти, посвященный вводу войск в Афганистан, в разных городах страны проходят митинги. Они приурочены к 40-й годовщине события. В Ульяновске сегодня прошел митинг-реквием. Аналогичная акция состоялась в Екатеринбурге. На этой неделе памятные акции также состоялись в Рязани, Ялте, Кинешме и других городах.