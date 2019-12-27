Самолет «Иракских авиалиний», следующий из Багдада в Минск, готовится к экстренной посадке в аэропорту Ростова-на-Дону. Об этом со ссылкой на источник сообщает агентство ТАСС. По предварительным данным, у лайнера отказал автопилот.