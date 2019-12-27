Ошибка пилотов и неисправность самолета рассматриваются в качестве основных версий после авиакатастрофы в Алма-Ате

Об этом сообщил заместитель премьер-министра республики Роман Скляр. Он сказал, что самолет «Фоккер-100» компании Bek Air, вылетающий в Нур-Султан, дважды коснулся хвостом взлетной полосы. Ранее сообщалось, что самолет при взлете потерял высоту, пробил бетонное ограждение и врезался в строящийся жилой дом. Погибли, по уточненным данным, 12 человек. Около 50-ти находятся в больнице.