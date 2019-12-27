Ошибка пилотов и неисправность самолета рассматриваются в качестве основных версий после авиакатастрофы в Алма-Ате

Об этом сообщил заместитель премьер-министра республики Роман Скляр. Он сказал, что самолет «Фоккер-100» компании Bek Air, вылетающий в Нур-Султан, дважды коснулся хвостом взлетной полосы. Ранее сообщалось, что самолет при взлете потерял высоту, пробил бетонное ограждение и врезался в строящийся жилой дом. Погибли, по уточненным данным, 12 человек. Около 50-ти находятся в больнице.
2019-12-27T11:31:00+03:00
2019-12-27T11:32:57+03:00
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11:31, 27 декабря 2019
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