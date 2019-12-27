Сборная России проиграла стартовый матч молодежного чемпионата мира по хоккею команде Чехии

Нашу команду перед началом турнира называли фаворитом, но на своего статуса не подтвердила. При оглушительной поддержке зрителей хозяева льда играли мощно и повели 2-0. Россиянам удалось отыграться после точных бросков Егоря Замулы и Василия Подколзина. Во втором периоде команды обменялись заброшенными шайбами в течении минуты, причем нашу сборную снова не выручил голкипер Ярослав Аскаров. Россияне играли неаккуратно, набрав 26 штрафных минут против 12 чешских. Оставшись в меньшинстве, наш защитник полез с кулаками на соперника и команде пришлось играть втроем против пятерых, чем чехи и воспользовались, забросив четвертую шайбу. Аккуратности в действиях россиян не прибавилось. Им пришлось еще раз отбиваться втроем после толчка на борт Галенюка. Отыграться в итоге не удалось. Первое поражение 3-4.

Свой следующий матч сборная России сыграет завтра, 28 декабря против канадцев.