Противоречивая информация поступает о возможной смене директора Института искусствознания

Накануне появились сообщения, что нынешнему руководителю научной организации предложено уйти со своего поста, однако в Минкультуры это отрицают.

Глава одного из ведущих в стране центра по комплексному изучению искусства, Наталья Сиповская поставлена перед выбором, пишет интернет-издание Артгид. Или она уходит с поста директора по собственному желанию, и тогда оставляет за собой научное руководство, или она будет уволена «по результатам проверки деятельности института». Как отмечает издание, новость о том, что министерство культуры поставило перед директором такой вопрос, была опубликована на сайте института. Сегодня ее там уже нет. Сама Сиповская сказала «Артгиду», что о мотивах предполагаемого увольнения она не знает. Однако институту выделены средства на реставрацию его здания в Козицком переулке, и, по-видимому, для распоряжения деньгами нужен директор-«хозяйственник». В минкультуры в свою очередь ответили агентству ТАСС, что сведения о возможной смене руководства в институте искусствознания они не подтверждают. И добавили, что в самом научном учреждении, по всей видимости, рано начали отмечать Новый год.

По сведениям «Артгида», уже через час в институте искусствознания может начаться чрезвычайное собрание коллектива.