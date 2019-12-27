Московская транспортная прокуратура начинает проверку обстоятельств сегодняшнего происшествия в аэропорту «Шереметьево». Об этом со ссылкой на ведомство сообщает агентство Интерфакс.

Утром «Сухой Суперджет 100», вылетающий в Самару, выехал с рулежной дорожки на грунт. Об этом «Эху» рассказал пресс-секретарь компании «Аэрофлот» Максим Фетисов.

Представитель аэропорта Роман Генис уточнил в интервью агентству Интерфакс, что инцидент произошел не на взлетной полосе, а на рулежной дорожке. Никто не пострадал.