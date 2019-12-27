МВД и Минздрав Казахстана скорректировали число погибших и пострадавших в результате авиакатастрофы в Алма-Ате

Согласно новым данным, жертвами стали 12 человек, госпитализированы 49. Состояние 10-ти из них оценивается как крайне тяжелое.

Самолет «Фоккер-100» авиакомпании Bek Air разбился сегодня утром. Лайнер вылетел в Нур-Султан, потерял высоту и врезался в строящийся жилой дом. Агентство РИА Новости со ссылкой на правительство республики сообщает, что перед крушением самолет дважды коснулся хвостом взлетно-посадочной полосы. На борту было 98 человек. Спасательные работы уже завершены, — рассказал в эфире телеканал РБК очевидец Денис Кривошеев.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил предстоящую субботу днем траура.