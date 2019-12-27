В России может появиться Ассоциация улитководов

Об этом сообщает корпоративное издание Россельхознадзора. По его данным, возможность зарегистрировать объединение рассматривает фермер Сергей Балаев, который на встрече с президентом Владимиром Путины предложил отнести выращивание улиток к сельскохозяйственным видам деятельности. Глава государства, как сообщает агентство Интерфакс, предложение поддержал, отметив, что улитка является таким же продуктом, как, к примеру, рыба.
2019-12-27T10:33:00+03:00
2019-12-27T10:37:14+03:00
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10:33, 27 декабря 2019
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