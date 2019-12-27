В России может появиться Ассоциация улитководов

Об этом сообщает корпоративное издание Россельхознадзора. По его данным, возможность зарегистрировать объединение рассматривает фермер Сергей Балаев, который на встрече с президентом Владимиром Путины предложил отнести выращивание улиток к сельскохозяйственным видам деятельности. Глава государства, как сообщает агентство Интерфакс, предложение поддержал, отметив, что улитка является таким же продуктом, как, к примеру, рыба.