На празднование нового года каждый десятый россиянин готов потратить больше половины зарплаты

Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на исследование платежной системы «Мир». Каждый третий житель страны, согласно этим данным, планирует потратить на празднование нового года от четверти до половины своего месячного бюджета. Каждый второй сказал, что выделяет на празднование не более 25% суммы одного месячного дохода.
2019-12-27T10:32:00+03:00
2019-12-27T10:35:08+03:00
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10:32, 27 декабря 2019
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