Константин Котов стал персоной года по версии читателей газеты «Ведомости»

Константин Котов, осужденный по статье о неоднократном нарушении правил проведения митингов, стал персоной года по версии читателей газеты «Ведомости». При этом журналисты выбрали персоной года студента Высшей школы экономики и фигуранта «московского дела» Егора Жукова.