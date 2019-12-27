Константин Котов стал персоной года по версии читателей газеты «Ведомости»

Константин Котов, осужденный по статье о неоднократном нарушении правил проведения митингов, стал персоной года по версии читателей газеты «Ведомости». При этом журналисты выбрали персоной года студента Высшей школы экономики и фигуранта «московского дела» Егора Жукова.
2019-12-27T10:32:00+03:00
2019-12-27T10:34:42+03:00
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10:32, 27 декабря 2019
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