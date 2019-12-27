Минкульт, по некоторым данным, предложил директору института искусствознания Наталии Сиповской оставить свой пост

Министерство культуры, по некоторым данным, предложило директору Государственного института искусствознания Наталии Сиповской оставить свой пост. Об этом сообщает сайт «Артгид» со ссылкой на сайт института. Утверждается, что сегодня должно состояться чрезвычайное общее собрание коллектива. Сиповской, согласно этим данным, сказали, что если она не покинет свой пост по собственному желанию, то будет уволена по результатам проверки. Это сообщение на сайте самого института сейчас недоступно. Сама Наталия Сиповская сказала «Артгиду», что конкретной информации о мотивах предполагаемого увольнения у нее нет. Она добавила, что институту выделены деньги на реставрацию здания, и предположила, что для распоряжения суммой хотят найти директора-хозяйственника.

В Министерстве культуры агентству ТАСС сказали, что не подтверждают информацию об увольнении директора института, и добавили, что в учреждении, вероятно, рано начали отмечать новый год.