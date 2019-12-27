В Казахстане предстоящая суббота объявлена днем траура по погибшим в результате авиакатастрофы. Об этом сообщил президент республики Касым-Жомарт Токаев.

Сегодня утром самолет «Фоккер-100» авиакомпании Bek Air, направлявшийся из Алма-Аты в Нур-Султан, при взлете потерял высоту и врезался в стоящийся дом. По последним данным, жертвами стали 15 человек. 66 доставлены в больницы. Об этом сообщает агентство Интерфакс со ссылкой на городское управление здравоохранения. В то же время МВД республики говорит, что данные уже скорректированы, и теперь в списке погибших 12 человек, а в списке пострадавших 49. Всего на борту было 98 человек.

На борту разбившегося в Казахстане самолета было четверо иностранцев – это два гражданина Украины, один Кыргызстана и один гражданин Китая. Все они живы. Такие данные обнародовало МВД республики, — сообщает агентство Интерфакс.