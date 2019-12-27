РПЦ разрешила при крещении давать детям иностранные имена

Комиссия по церковному просвещению Русской православной церкви пришла к выводу, что сложившаяся традиция наречения имени по святцам не всегда учитывает многообразия практик и традиций других поместных православных церквей. Об этом говорится в журнале заседания синода. Отмечается, что месяцеслов – календарь с именами русских святых – не содержит имен всех святых, прославленных другими православными церквями. При этом библейская традиция наделяет родителей прерогативой наречения имени младенцу. Таким образом, Синод разрешил крестить детей под национальными именами, традиционными для других поместных православных церквей, или именами, известными русской православной традиции, но звучащими у разных народов немного иначе. Приводится пример: Иоанн – Джон, Иоанна – Жанна. Если же крещение в православие принимает взрослый человек, но в месяцесловах поместных православных церквей нет его имени или же его аналогов, тогда он может самостоятельно выбрать себе крестильное имя из православного месяцеслова. При этом желательно, чтобы оно было созвучно имеющемуся у человека гражданскому имени

Соответствующее решение Синода опубликовано на официальном сайте Московского патриархата РПЦ.