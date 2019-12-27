На празднование Нового года мэрия Москвы потратила более полутора миллиардов рублей

Причем почти половина из этой суммы, как следует из документов госзакупок, ушла на катки.

Траты московских властей на нарядное оформление города и другие развлечения в новогодние праздники выросли по сравнению с прошлым годом. Причем, самое заметное повышение коснулось расходов столичных парков на катки, пишет газета РБК. На них у города в этом году ушло более 800 млн. рублей, в два раза больше, чем год назад. Зато практически не изменилась статья расходов на фейерверки. А специальную новогоднюю подсветку в этом году не заказывали вообще. Просто компания ОЭК отремонтировала и использовала те компоненты, которые были куплены в прошлые годы. В мэрии объясняют, что траты выросли из-за увеличения праздничных площадок. А, кроме того, настаивают чиновники, проведение масштабных фестивалей приносит дополнительный доход в бюджет. Только в этом году за счет таких праздников и благодаря туристам город должен будет получить почти 150 млрд. руб., добавляют в столичном руководстве.

У большинства контрактов на оформление и новогодние гуляния скрыты поставщики, отмечает издание. Это сделано на основании решения правительства, которое принимали из-за международных санкций против отдельных российских компаний.